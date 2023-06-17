17 июня, 08:45

В Баку сообщили об интенсивном обстреле позиций сил Азербайджана на границе с Арменией

В азербайджанском Минобороны отметили, что оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений армии республики

БАКУ, 17 июня./ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в субботу об интенсивном обстреле позиций армии республики на границе с Арменией.

"17 июня с 10:45 (09:45 мск - прим. ТАСС) позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлениях Гедабекского, Кельбаджарского и Лачинского районов, подвергаются интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия с противоположных позиций подразделений Вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, азербайджанские ВС "принимают адекватные ответные меры на всех указанных направлениях".

"Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии", - отметили в Минобороны. 

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