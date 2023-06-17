Что известно о мирном плане стран Африки по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, находившийся в пятницу в Киеве вместе с миссией африканских стран, раскрыл детали их мирного плана по Украине.

Он состоит из 10 основных составляющих:

Достижение мира через переговоры дипломатическим путем;

Переговоры о мире должны начаться как можно скорее;

Деэскалация конфликта с обеих сторон;

Обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН;

Гарантии безопасности для всех стран;

Обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами;

Гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны;

Урегулирование вопроса относительно обмена военнопленных и возвращения детей;

Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим в результате войны;

Более тесное взаимодействие со странами Африки.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией лидеров и представителей стран Африки высказался против замораживания украинского конфликта и повторил требование о выводе российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Он также заявил, что не понимает логику лидеров африканских стран, планирующих посетить Россию для переговоров.

Переговоры в Москве

После визита в Киев делегация направилась в Польшу, откуда прибудет в Санкт-Петербург.

Как заявили ТАСС в МИД ЮАР, окончательный рамочный документ миссии еще не готов и будет выработан по итогам ее поездки в РФ и на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что российский лидер Владимир Путин открыт для любых контактов и поддерживает любые идеи, направленные на урегулирование ситуации на Украине.

Путин 12 мая в телефонном разговоре с Рамапосой поддержал высказанную им идею об участии ряда африканских лидеров в обсуждении украинского урегулирования.

Мнение Запада

Западные страны еще не высказывались непосредственно о деталях озвученного Рамапосой плана, однако ранее выражали свое мнение относительно мирной африканской инициативы. Так, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что приветствует "любую разумную мирную инициативу, цель которой заключалась бы в быстром установлении мира" на Украине, но условия для начала переговоров должен формулировать Киев.

При этом в Евросоюзе отметили, что объединение не поддержит план африканских стран по урегулированию на Украине, если он предполагает заморозку конфликта. Однако также добавили, что приветствуют "все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру".

В НАТО поддержали усилия африканских стран, однако назвали Украину "жертвой агрессии" и призвали помнить об этом.

Миротворческая миссия Африки

Помимо Рамапосы, в состав миротворческой миссии стран Африки, посетившей Киев, вошли президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас председательствует в Африканском союзе, лидер Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нсиба и Уганды Рухакана Ругунда. Рамапоса и Саль являются сопредседателями миссии.