В Грузии избили оппозиционного политика Зураба Джапаридзе

Личность нападавшего пока не установлена

ТБИЛИСИ, 17 июня. /ТАСС/. Бывший депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе стал жертвой нападения около города Гори. Об этом сообщила член партии Анна Курашвили в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы ехали в лагерь, остановились около горийского "Смарта", девочки зашли в магазин, а в этот момент на Джапара (Зураб Джапаридзе - прим. ТАСС) напал какой-то ненормальный. Все произошло очень быстро. У Зуры повреждение в области глаза", - написала она.

МВД Грузии пока официально не прокомментировало случившееся. Личность нападавшего пока не установлена. Как сообщил сам оппозиционер позднее в Facebook, он был опрошен полицией и чувствует себя хорошо.

Джапаридзе с 2012 по 2016 год был депутатом парламента Грузии и входил в состав оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В 2016 году из-за разногласий в ЕНД он основал политическое объединение либертарианского толка "Новый политический центр - Гирчи". В 2020 году у Джапаридзе вновь произошел конфликт с однопартийцами, в итоге он учредил партию "Гирчи - больше свободы".

Джапаридзе неоднократно становился объектом критики со стороны представителей властей Грузии за либертарианские взгляды. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" его обвиняют в обучении несовершеннолетних революции и свержению государственного строя.