В Лондоне проходит первый парад по случаю официального дня рождения Карла III

Король принимает в нем участие верхом

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III начался в субботу в Лондоне. Шествие с участием 1,4 тыс. военных, 200 лошадей и 400 музыкантов стартовало из официальной резиденции монарха Букингемского дворца.

Для 74-летнего монарха, который вступил на престол в прошлом году после смерти матери - королевы Елизаветы II (1926-2022) - это первый парад по случаю его дня рождения. Карл III принимает в нем участие верхом. Последний раз британцы видели своего суверена верхом 37 лет назад. Это была Елизавета II, которой на тот момент было 60 лет. Она восседала на Бирманке, вороной кобыле, подаренной Ее Величеству Королевской канадской конной полицией. На ней Елизавета II принимала парад 18 лет подряд. После этого королева отдала предпочтение карете, хотя продолжала ездить верхом в своих имениях практически до самой смерти 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Сегодняшняя процессия проходит по традиционному маршруту - по парадной улице Мэлл до плац-парада конной гвардии. Вместе с Карлом III верхом участвуют в параде его сын, наследник престола принц Уэльский Уильям, сестра монарха королевская принцесса Анна и его брат принц Эдвард герцог Эдинбургский.

В цветах британского флага

На плац-параде монарх будет приветствован королевским салютом, после чего проведет осмотр церемониальной гвардии. На протяжении всего маршрута следования собрались тысячи человек. Многие люди пришли посмотреть на красочное шествие целыми семьями. Были и особенно преданные поклонники монархии, которые предпочли ночевать в палатках, чтобы максимально близко видеть суверена. У многих людей на улицах в одежде и украшениях можно увидеть элементы государственного флага Великобритании.

После этого на плацу конной гвардии состоится вынос знамени первого батальона валлийских гвардейцев. Затем Карл III верхом на коне и другие члены королевской семьи в экипажах в сопровождении обоих полков Дворцовой кавалерии вернутся в официальную резиденцию. После возвращения монарха в Букингемский дворец отряд Его Величества королевской конной артиллерии даст из Грин-парка в честь дня рождения суверена салют из 41 залпа. Завершится торжество традиционным появлением членов королевской семьи на балконе Букингемского дворца, с которого они будут наблюдать за торжественным маршем и авиашоу.

Считается, что традиция отмечать два дня рождения монарха пошла с Георга II (1683-1760), который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена. Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, при своей коронации 2 июня 1953 года избрала июнь месяцем празднования своего официального дня рождения. Ее сын, вошедший на престол после смерти матери, родился 14 ноября 1948 года. Поэтому он тоже решил отмечать свой день рождения летом, также выбрав июнь.