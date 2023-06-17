Спецпред президента Никарагуа: сотрудничество с РФ помогло в борьбе с наркотиками

По словам Лауреано Ортега Мурильо, сотрудничество в области обороны и безопасности с Москвой было и остается "чрезвычайно важным" и Манагуа планирует "продолжать его укреплять"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия помогла Никарагуа бороться с наркотрафиком и организованной преступностью, сообщил корреспонденту ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума спецпредставитель президента республики по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо.

"Никарагуа благодаря российскому сотрудничеству удалось противостоять наркотрафику и организованной преступности, защитить мир, спокойствие и суверенитет никарагуанского народа", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, сотрудничество в области обороны и безопасности с Россией было и остается "чрезвычайно важным" и Манагуа планирует "продолжать его укреплять".

В мае Минобороны России осуществило очередную поставку продукции военного назначения Никарагуа в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами. По данным российского военного ведомства, центральноамериканская республика получила образцы инженерной и специальной техники, а также малоразмерные плавательные средства.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.