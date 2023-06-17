В Одессе переименуют 17 топонимов, связанных с Россией и СССР

Переименования должны утвердить депутаты горсовета в ходе сессии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти города Одесса планируют переименовать 17 топонимов, чьи названия связаны с Россией и СССР. Соответствующее решение приняла местная историко-топонимическая комиссия при городском совете.

В частности, улица русского писателя Александра Грибоедова станет Джинестровской (в честь населенного пункта Джинестра, обозначенного на средневековых итальянских картах на территории Одесской области - прим. ТАСС), улица русского полководца Михаила Кутузова - улицей Клещеевской, улица героя Советского Союза Николая Гастелло - улицей композитора и основателя Одесской консерватории Витольда Малишевского, улица русского революционера и литературного критика Николая Чернышевского - Гранитной улицей. Кроме того, парку русского и советского писателя Максима Горького собираются присвоить название Парк семейного отдыха и детского досуга.

Переименования должны утвердить депутаты горсовета в ходе сессии.

Кампания по тотальной "дерусификации", проводимая украинскими властями с 2015 года, затронула и Одессу. Городскими властями демонтированы памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице Одессы Екатерине II, два монумента Максиму Горькому. 3 мая сообщалось, что в городе начался процесс переименования около 200 топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Белоруссией. В тот же день депутаты горсовета переименовали Суворовский район (назван в честь Александра Суворова - прим. ТАСС) в Пересыпский, а Малиновский (назван в честь советского маршала Родиона Малиновского - прим. ТАСС) в Хаджибейский.

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тысячи монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников Александру Пушкину, 9 - Максиму Горькому, 4 - Александру Суворову и еще 4 - Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.