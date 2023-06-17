Суданский спецназ заявил, что сбил армейский самолет над Хартумом

Армия Судана при этом заявила, что "боевой самолет Су-25 потерпел крушение в южной части столицы из-за технической неисправности"

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана объявили в субботу, что сбили самолет вооруженных сил в небе над Хартумом, столицей страны. Об этом сообщил представитель спецназа.

"Военный самолет, принадлежавший вооруженным силам, был сбит над районом Эль-Калала в южной части Хартума", - указал представитель, слова которого привел телеканал Al Haddath.

Как передал телеканал Al Arabiya, суданская армия при этом заявила, что "боевой самолет Су-25 потерпел крушение в южной части столицы из-за технической неисправности". О судьбе экипажа информации нет.

Между тем в Хартуме загорелось хранилище газа, близ которого ведутся бои. Наиболее ожесточенные столкновения в субботу отмечены в южной части столицы. По сообщению телеканала Al Jazeera, в результате попадания снаряда в жилой квартал Майо погибли не менее 17 мирных жителей, около 10 получили ранения.