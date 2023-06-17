17 июня, 10:57
Столкновения в Судане

СМИ: правительство Судана опровергло сообщения о возможном перемирии со спецназом

Телеканал Sky News Arabiya ранее сообщал, что противоборствующие стороны намерены объявить перемирие на время Курбан-байрама

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Судана в субботу опровергло информацию о возможном соглашении о прекращении огня с силами быстрого реагирования (спецназом). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на суданские правительственные источники.

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"Любая информация о новом перемирии с силами быстрого реагирования не соответствует действительности", - указали источники в суданском кабинете министров.

Ранее телеканал Sky News Arabiya передал, что противоборствующие стороны конфликта в Судане - армия и силы быстрого реагирования - намерены объявить перемирие на время мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который в этом года начнется 28 июня и продлится пять дней. По информации телеканала, армия и спецназ в настоящее время "утверждают условия трехдневного перемирия, которое должно вступить в силу в ближайшее время". Как ожидается, за этим последует объявление о пятидневном перемирии в дни Ид аль-Адха.

Sky News Arabiya со ссылкой на военные источники также информировал, что стороны суданского конфликта договорились о соблюдении режима прекращения огня на двое суток начиная с воскресенья, 18 июня. Сведений о том, на каких условиях армия и спецназ договорились о временном перемирии и участвовали ли какие-либо посредники в процессе подготовки соглашения, не предоставлено.

С начала конфликта в стране суданская армия и спецназ более десятка раз объявляли о перемирии на различные сроки. До сих пор ни одно из них соблюдено не было. 

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