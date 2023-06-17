СМИ: самолет с охраной президента ЮАР не получил от Польши разрешения на вылет в Россию

Журналист южноафриканского портала News24 Питер ду Тойт сообщил, что самолет возвращается в Преторию

ПРЕТОРИЯ, 17 июня. /ТАСС/. Чартерный самолет южноафриканской авиакомпании South African Airways, на котором в Санкт-Петербург направлялись передовая группа службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы и журналисты президентского пула, не получил от польских властей разрешения на пролет в Россию и возвращается в Преторию. Об этом сообщил в субботу находившийся на борту журналист южноафриканского портала News24 Питер ду Тойт.

Он отметил, что самолет с сотрудниками службы безопасности президента возвращается в ЮАР, при этом не уточнив дальнейшего маршрута путешествия журналистов. Накануне южноафриканская радиостанция Eyewitness News сообщила, что журналисты, скорее всего, не попадут на встречу Рамапосы и других участников африканской миротворческой миссии с президентом России Владимиром Путиным.

Ду Тойт указал, что охрана и журналисты должны были добраться до Киева перед визитом туда Рамапосы и его коллег, но оказались заблокированными в аэропорту Варшавы. Сначала они почти 30 часов провели в самолете, а затем доставили в гостиницу. Польские власти не дали им продолжить поездку, сославшись на отсутствие необходимых разрешений на оружие у сотрудников службы безопасности президента ЮАР.

Миротворческая миссия стран Африки по поискам урегулирования украинского кризиса, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, накануне отбыла из Киева. В субботу она встретится с Путиным.