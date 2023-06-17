СМИ: Вашингтон и Пекин пытаются избежать более жесткой конфронтации

Заместитель директора Института американских исследований при Китайской академии общественных наук Юань Чжэн указал на "признаки оттепели в отношениях, с более активным взаимодействием на высоком уровне между двумя державами"

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Двухдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, начинающийся в воскресенье, призван способствовать ослаблению напряженности в двусторонних отношениях, нараставшей на протяжении последних месяцев. Об этом говорится в переданном в субботу комментарии китайского новостного телеканала CGTN.

"Эксперты полагают, что этот визит мог бы улучшить двусторонние отношения после нескольких месяцев ухудшения, а также показать, что обе стороны открыты для поддержания каналов связи, чтобы снизить риски просчетов и избежать более ожесточенной конфронтации", - говорится в материале.

"Готовность к диалогу и коммуникации всегда существовала между Китаем и США. Обе стороны надеются избежать стратегических просчетов, ослабить конфликты и стабилизировать отношения путем диалога", - приводит CGTN мнение заместителя директора Института американских исследований при Китайской академии общественных наук (КАОН) Юань Чжэна. Хотя двусторонние отношения еще больше ухудшились из-за инцидента с воздушным шаром в феврале, отметил он, "в последние месяцы наблюдаются признаки оттепели в отношениях, с более активным взаимодействием на высоком уровне между двумя державами".

В мае глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, напоминает CGTN, провели в Вене "откровенные, предметные и конструктивные дискуссии" по тайваньскому вопросу, украинскому кризису и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Затем министр коммерции КНР Ван Вэньтао также провел переговоры со своей американской коллегой Джиной Раймондо. В начале июня помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран провели "откровенные и продуктивные" консультации с коллегами в Пекине.

Свидетельства ухудшения отношений

В то же время Китай отказался от личной встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, когда он и министр обороны Китая Ли Шанфу присутствовали на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. США до сих пор не отменили санкции против Ли Шанфу, которые были введены в 2018 году. Посол Китая в США Се Фэн сформулировал позицию Китая, заявив: "Это, безусловно, неправильный способ добиваться диалога и сотрудничества, одновременно добавляя других в санкционный список".

В среду в телефонном разговоре с Блинкеном министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что причина ответственности за новые трудности и вызовы в отношениях с начала года "ясна". Он добавил, что Пекин всегда следовал принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях с Вашингтоном.

В апреле, говорится в комментарии, невзирая на решительную позицию Китая, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти встретился с тайваньским лидером Цай Инвэнь. В августе прошлого года тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Китай решительно осудил этот шаг, заявив, что он серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, "серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая".

Китай предпринял контрмеры, включая военные учения вокруг острова Тайвань, санкции против нескольких организаций и персонала США и приостановку сотрудничества в таких областях, как военные диалоги, изменение климата и сотрудничество в борьбе с наркотиками, целью которых является показать, что тайваньский вопрос касается основных интересов Китая и является краеугольным камнем китайско-американских отношений, отмечается в материале.

Китайская сторона недовольна ограничениями на поставки высокотехнологичной продукции США, заявляя, что любой шаг по политизации и превращению технологических вопросов в оружие дестабилизирует глобальные промышленные цепочки и цепочки поставок, и никто от этого не выиграет. Аналитики полагают, что ограничения Вашингтона лишь заставят Китай увеличить свои инвестиции в технологические инновации и что Китай найдет способ создать свои собственные.

Обе стороны, отмечается в комментарии, также обменялись обвинениями в связи с украинским кризисом: США предупредили Китай не отправлять оружие России, а Китай обвинил США в том, что они "подливают масла в огонь", отправляя оружие и другую военную помощь Украине, что, по мнению Китая, не способствует достижению политического урегулирования конфликта.