Самолет с сотрудниками службы безопасности ЮАР не полетит из Варшавы в Санкт-Петербург

Судно не получило разрешение на проход через воздушное пространство Венгрии

ПРЕТОРИЯ, 17 июня. /ТАСС/. Самолет государственной авиакомпании ЮАР South African Airways (SAA) с более чем сотней сотрудников службы безопасности президента Южно-Африканской Республики и журналистами президентского пула, который более суток был заблокирован в международном аэропорту Варшавы, не полетит в Санкт-Петербург и возвращается на родину. Об этом сообщила в субботу местная радиостанция Eyewitness.

Самолет не получил разрешение на пролет через воздушное пространство Венгрии, передает она. В результате часть команды по обеспечению безопасности президента ЮАР и журналистами пула не смогла вылететь в Санкт-Петербург в рамках миротворческой миссии африканских стран в РФ и на Украину.

Лайнер, в котором находился в том числе глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд, был заблокирован в четверг в середине дня в варшавском аэропорту. Пограничники не позволили прибывшим покинуть самолет и они находились в нем более 26 часов. Польские власти объявили, что в самолете был обнаружен "опасный груз", а также оружие, на которое не было соответствующих документов.

Поздно вечером 16 июня после длительных переговоров всем 90 сотрудникам службы безопасности и 11 журналистам было позволено выйти из самолета и заселиться в варшавские гостиницы. Предполагалось, что 17 июня утром самолет вылетит из Варшавы в Санкт-Петербург, однако Венгрия не дала разрешение на его пролет в своем воздушном пространстве, отмечает радиостанция.

В результате руководством по обеспечению миротворческой миссии стран Африки было принято решение о возвращении самолета в ЮАР. Ожидается, что он сделает посадку в одном из столичных аэропортов в воскресенье, 18 июня.