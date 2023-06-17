СМИ: глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Иран впервые после восстановления дипотношений

По данным агентства ISNA, в ходе визита может состояться официальная церемония открытия посольства Саудовской Аравии в Тегеране

ДУБАЙ, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл с официальным визитом в Иран впервые после восстановления дипломатических отношений между королевством и республикой.

Как сообщает агентство ISNA, принц Фейсал проведет переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Кроме того, в ходе визита министра может состояться официальная церемония открытия посольства Саудовской Аравии в Тегеране.

По данным источников телеканала Sky News Arabia, глава саудовского внешнеполитического ведомства встретится в Тегеране с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. 6 июня посольство Ирана в Эр-Рияде возобновило работу спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.