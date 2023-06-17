Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и председатель Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгений Григорьев

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и председатель Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгений Григорьев

Сирил Рамапоса входит в состав миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса

ПРЕТОРИЯ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса прибыл в субботу в Санкт-Петербург. Об этом сообщила администрация главы государства на своем портале.

На нем размещен видеосюжет, на котором Рамапоса спускается с трапа самолета. Рейс прибыл из Польши.

Президент ЮАР входит в состав миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса. В делегацию наряду с ним входят президент Коморских Островов Азали Ассумани, лидер Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нсиба и Уганды Рухакана Ругунда. В течение дня они будут приняты президентом РФ Владимиром Путиным.

Миссия уже побывала 16 июня в Киеве, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.