Переизбрание Эрдогана президентом Турции не изменит ее политику к Греции

Анкара максимально использует США и НАТО в ущерб Афинам, считает лидер греческой партии "Демократическое движение национального освобождения" Панайотис Лафазанис

АФИНЫ, 17 июня. /ТАСС/. Бывший министр энергетики Греции, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис не ожидает, что переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турции существенно изменит экспансионистскую политику Анкары в отношении Афин. Такое мнение Лафазанис выразил в интервью корреспонденту ТАСС.

"Я не думаю, что переизбрание Эрдогана существенно изменит имперскую и опасную экспансионистскую политику Турции в отношении Греции и в целом в отношении нашего региона, - сказал политик. - Лично у меня и нашей партии нет иллюзий относительно ревизионистской геополитической, экономической и культурной роли, которую играет турецкий истеблишмент всех оттенков, и особенно относительно гегемонии, которую Турция хочет установить как "великая держава" в широком регионе - в Центральной Азии, на Балканах, в Северной Африке, регионах Эгейского моря, Восточного Средиземноморья, на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Южной Азии".

"У меня такое ощущение, что Турция Эрдогана в его новый президентский срок усилит свою агрессивность, особенно против Греции, с целью получения новых стратегических территориальных и морских выгод в Эгейском море, в Западной Фракии, на Кипре и в Восточном Средиземноморье, - сказал Лафазанис. - Турция максимально использует США и НАТО в ущерб Греции. США и НАТО, чтобы умиротворить и привлечь Анкару, все больше давят на испытывающие страх и умиротворяющие Афины, чтобы [заставить их] идти на непрерывные уступки турецкой стороне, уступки, которые постепенно приводят нашу страну к своеобразной сателлитной роли по отношению к Турции".

"Полагаю также, что Турция продолжит в рамках НАТО искусно использовать позицию "ловкого нейтралитета" между Россией и США. Эта роль приносит большие политические, экономические, геостратегические и даже территориальные выгоды. Турция, играющая роль "партизана" в НАТО, делает это не ради мира. Чего хочет Турция, так это удовлетворения своих фанатичных имперских амбиций", - полагает лидер партии.

Положение Турции

"Турция не является ни пророссийской, ни антиамериканской державой, - считает Лафазанис. - Напротив, она стремится стать восходящей империалистической страной, которая хочет видеть ослабленную Россию, а также Америку, которая потеряет способность доминировать в регионе, чтобы было оставлено широкое свободное пространство для ее собственных гегемонистских и экспансионистских амбиций".

"Великое, открытое для расширения объединение в нашем регионе, способное способствовать миру, стабильности, процветанию, взаимному сотрудничеству и общему развитию, - это теснейшее сотрудничество России, Сербии, Греции, Египта, Кипра, Сирии, - подчеркнул Лафазанис. - Такое развитие событий предполагает среди прочего великий демократический переворот ради независимой Греции, далекой от неоколонизации со стороны Запада. Это главная цель нашего движения - ДИКЕА".