17 июня, 14:08

Президент ЮАР планирует обсудить с Путиным предстоящий саммит БРИКС

Сирил Рамапоса ранее прибыл в Санкт-Петербург во главе африканской миротворческой миссии

ПРЕТОРИЯ, 17 июня. /ТАСС/. Предстоящий 22-24 августа в ЮАР саммит БРИКС станет одной из главных тем намеченных на субботу переговоров президента этой страны Сирила Рамапосы с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило в субботу государственное агентство CNEWS.

Ранее администрация главы южноафриканского государства сообщила о прибытии Рамапосы в субботу в Санкт-Петербург во главе африканской миротворческой миссии. Кроме того, у него намечены и двусторонние переговоры с российским коллегой.

Помимо президента ЮАР, в состав миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса входят президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас председательствует в Африканском союзе, лидер Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нсиба и Уганды Рухакана Ругунда. В течение дня они будут приняты Путиным.

Миссия уже побывала 16 июня в Киеве, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРУкраинаРоссияРамапоса, Сирил
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