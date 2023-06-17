Байден назвал "совершенно безответственным" размещение ядерных зарядов России в Белоруссии

Президент США отметил, что уже много раз комментировал эту ситуацию

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает "совершенно безответственным" размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) России в Белоруссии. Комментарий американского лидера в субботу распространил пресс-пул Белого дома.

"Я уже комментировал это много раз. Это совершенно безответственно", - говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.