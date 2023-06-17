Байден не считает, что Украина может вступить в НАТО по упрощенному сценарию

Страна должна отвечать тем же стандартам, что и все члены альянса, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не считает, что Украина может стать участницей Североатлантического альянса по упрощенному пути, поскольку Киев должен соответствовать обязательным стандартам вступления в альянс. Комментарий американского лидера в субботу распространил пресс-пул Белого дома.

Президента спросили, собирается ли он "облегчить вступление Украины в НАТО". "Нет. Они должны отвечать тем же стандартам. Поэтому мы не будем упрощать это", - сказал он.

В четверг портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил ранее на этой неделе в Вашингтоне Байдену признать, что Украина достигла прогресса на пути в альянс и нет необходимости в поэтапной реализации Плана действий по членству в НАТО, в отличие от ситуаций с другими восточноевропейскими странами, присоединившимися в прошлом к блоку. По информации издания, президент Соединенных Штатов поддерживает инициативу Столтенберга.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая 16 июня на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав военных ведомств стран - членов НАТО, не стал комментировать эти сообщения, однако подтвердил, что коллективный Запад обсуждает предоставление гарантий безопасности Киеву и возможные пути вступления Украины в НАТО.