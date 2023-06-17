Байден рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином в течение ближайших месяцев

Президент США выразил надежду на то, что ему удастся обсудить с председателем КНР существующие разногласия

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает, что ему удастся встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Об этом в субботу сообщил пресс-пул Белого дома.

"Я надеюсь, что в течение нескольких следующих месяцев я снова встречусь с Си [Цзиньпином]", - сказал Байден. Американский лидер выразил надежду на то, что ему удастся обсудить с китайским коллегой существующие разногласия и способы их уладить.

Комментируя инцидент со сбитым 4 февраля в американском воздушном пространстве китайским аэростатом, Байден допустил, что лидер КНР мог быть не в курсе всей ситуации. "Я не думаю, что руководство знало, где он находился, что в нем было и что происходило. Думаю, все вышло более досадно, чем задумывалось", - отметил он.

По версии вашингтонской администрации, с помощью этого аппарата Китай вел сбор разведывательной информации. МИД КНР отверг эти выводы. В Пекине заявили, что китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно. На фоне произошедшего госсекретарь Энтони Блинкен в феврале отменил запланированный визит в Пекин. Договориться о удалось лишь спустя несколько месяцев - переговоры в столице Китая пройдут у Блинкена 18 и 19 июня.