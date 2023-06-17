Турция заявила о готовности внести вклад в урегулирование украинского конфликта

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара "поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины, включая Крым"

СТАМБУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, указав на необходимость сохранения ее территориальной целостности. Высказывания Гюлера по итогам его участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе в субботу приводит телеканал NTV.

"На встрече в Брюсселе мы вновь подчеркнули, что поддерживаем территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины, включая Крым. Мы указали на необходимость скорейшего прекращения огня между сторонами конфликта, чтобы не допустить дальнейших разрушений и роста гуманитарной трагедии, заявив о важности средств дипломатии. Мы также подчеркнули, что в этом вопросе, как и в оказании гуманитарной помощи, готовы, как прежде, сделать все от нас зависящее", - заявил глава военного ведомства Турции.