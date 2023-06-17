В Грузии задержали напавшего на оппозиционного политика мужчину

Лидер оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе направляется в Гори для идентификации задержанного

ТБИЛИСИ, 17 июня. /ТАСС/. Полиция Грузии задержала мужчину, который нанес удар экс-депутату парламента республики, лидеру оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зурабу Джапаридзе. Об этом сообщило агентство Интерпрессньюс со ссылкой на члена партии Анну Курашвили.

Как сообщила Курашвили, о задержании нападавшего Джапаридзе уведомили в полиции. Политик направляется в данный момент в город Гори, около которого произошел инцидент, для идентификации задержанного.

Ранее Курашвили сообщила, что Джапаридзе подвергся нападению мужчины вблизи Гори. Инцидент произошел в тот момент, когда Джапаридзе и другие члены партии остановились около супермаркета по дороге в Боржоми, где были запланированы лекции для участников оппозиционного лагеря с участием молодежи. Как сообщила Курашвили, Джапаридзе получил повреждение в области глаза.

Позже местные телеканалы опубликовали кадры, на которых видно, как несколько десятков мужчин забрасывают различными предметами территорию гостиницы, где должна была состояться лекция. На месте был также замечен глава консервативного движения "Грузия превыше всего" Вато Шакаришвили, который не скрывал, что сторонники его движения хотят помешать проведению лекций, цель которых, по его мнению, подталкивание молодежи к революционным действиям в стране. МВД пока не прокомментировало произошедшее.

С 2012 года по 2016 год Джапаридзе был депутатом парламента Грузии и входил в состав оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В 2016 году из-за разногласий в ЕНД он основал политическое объединение либертарианского толка "Новый политический центр - Гирчи". В 2020 году у Джапаридзе вновь произошел конфликт с однопартийцами, в итоге он учредил партию "Гирчи - больше свободы".

Джапаридзе неоднократно становился объектом критики со стороны представителей властей Грузии за либертарианские взгляды. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" его обвиняют в продвижении среди несовершеннолетних идей революции и свержения государственного строя.