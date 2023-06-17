17 июня, 15:24
Военная операция на Украине

Замгенсека ООН подтвердила на встречах в Москве позицию всемирной организации по Украине

Розмари Дикарло провела консультации с высокопоставленными представителями российского МИД

ООН, 17 июня. /ТАСС/. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в ходе переговоров в Москве с представителями российских властей подтвердила позицию всемирной организации по Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу офисом генсека ООН по итогам визита Дикарло.

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"В ходе своих встреч в Москве госпожа Дикарло подтвердила принципиальную позицию ООН относительно суверенитета и территориальной целостности Украины согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи", - указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что в ходе своего визита Дикарло провела консультации с высокопоставленными представителями МИД РФ, главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым, а также встретилась с представителями экспертного сообщества. 

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