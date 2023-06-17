СМИ: самолет с охраной президента ЮАР и журналистами вернется в Преторию 19 июня

Борт южноафриканской компании находится в аэропорту Варшавы более двух суток, так как власти Польши не впустили его пассажиров и их груз для продолжения поездки в Россию, сославшись на отсутствие документов на оружие охраны

ПРЕТОРИЯ, 17 июня. /ТАСС/. Самолет государственной авиакомпании ЮАР South Africa Airways с более, чем сотней сотрудников службы безопасности президента ЮАР и журналистами президентского пула, по-прежнему остается заблокированным в международном аэропорту Варшавы. В то время как африканские лидеры прибыли в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, служба безопасности президента Сирила Рамапосы и журналисты вернутся домой без него в понедельник, сообщил в субботу южноафриканский телеканал ENCA.

Борт южноафриканской компании находится на стоянке в аэропорту Варшавы уже более двух суток, так как власти Польши не впустили его пассажиров и их груз для продолжения поездки в Россию, сославшись на отсутствие документов на оружие охраны. Поздно вечером 16 июня после длительных переговоров всем 90 сотрудникам службы безопасности и 11 журналистам было позволено выйти из самолета и заселиться в варшавские гостиницы. Пока они остаются в Польше, а затем вернутся в ЮАР.

"Как мы и предполагали, нас не пустят в Россию, а наша поездка для освещения африканской миротворческой миссии на Украину и в Россию закончится тем, что мы останемся в Варшаве на две ночи, а затем полетим домой, - написал в Twitter один из журналистов президентского пула Гован Уиттлз. - Служба безопасности сказала, что мы не получили разрешение на пролет над Венгрией и далее в Россию".