17 июня, 15:39

Эрдоган призвал Евросоюз к "правовым подходам" по вопросу членства Турции в сообществе

Президент считает, что "путь успеха" в противодействии региональным вызовам проходит через укрепление взаимодействия страны с ЕС

СТАМБУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в субботу в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отношения республики с Евросоюзом, вступления в который в качестве полноправного члена она добивается почти 20 лет. Он призвал Евросоюз к "правовым подходам" применительно к Турции, отметив, что успех с региональными вызовами во многом зависит от укрепления связей между Анкарой и Брюсселем, сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

"Президент Эрдоган отметил, что путь успеха в противодействии региональным вызовам проходит через укрепление взаимодействия ЕС с Турцией. Он подчеркнул, что правовые подходы, которые будут продемонстрированы [ЕС] в отношении Турции и поддержка ее полноправного членства позволят открыть новые горизонты", - говорится в сообщении.

Власти Турции ранее заявляли, что полноправное членство страны в Евросоюзе является стратегической целью Анкары. Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз ведутся с 2005 года и неоднократно приостанавливались. Одним из камней преткновения в переговорном процессе является кипрский вопрос. К настоящему времени открыты 16 из 35 глав так называемого переговорного досье. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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