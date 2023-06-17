17 июня, 16:16
Военная операция на Украине

Программа развития ООН выделит $1 млрд на восстановление Украины

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что во время беседы с главой ПРООН Ахим Штайнером был затронут вопрос поддержки релоцированных предприятий, малых и средних предпринимателей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Глава Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер сообщил на встрече с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, что на восстановление страны будет собран $1 млрд.

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"Программа развития ООН совместно с партнерами аккумулирует $1 млрд на восстановление Украины. Об этом сообщил глава ПРООН Ахим Штайнер во время нашей встречи в Киеве", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во время беседы был затронут вопрос поддержки релоцированных предприятий, малых и средних предпринимателей. "ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитию потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры", - добавил премьер. 

Теги:
УкраинаШмыгаль, Денис АнатольевичВоенная операция на Украине
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