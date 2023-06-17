Африканская делегация заявила о желании побудить Россию вступить в переговоры с Украиной

Президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил о желании делегации "услышать голос российского народа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Африканская делегация хочет побудить Россию вступить в переговоры с Украиной. Об этом заявил в субботу в Санкт-Петербурге президент Коморских Островов и председатель Африканского союза (АС) Азали Ассумани.

"Спасибо, что вы поверили в желание нашей делегации привнести свой вклад в то, чтобы найти устойчивый мир и положить конец этому кризису [на Украине], который продолжается уже довольно долго, - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. - Мы решили приехать в вашу страну в этот момент в качестве делегации, которая представляет Африканский континент. Таким образом, мы хотели бы показать вам нашу дружбу, которая всегда связывала РФ и Африку".

"Мы приехали, чтобы выслушать вас и через вас услышать голос российского народа. Мы хотели бы побудить вас вступить в переговоры с Украиной для того, чтобы положить конец этой сложной проблеме", - отметил он. "Войны всегда имели ужасные последствия. И чем дольше они продолжаются, тем глубже и тяжелее их последствия", - продолжал Ассумани. "Украинский кризис влияет не только на две дружественные соседние славянские страны, но и на весь мир. Он влияет на Африканский континент. Он вызвал беспрецедентные проблемы в области продовольственной и энергетической безопасности", - подчеркнул председатель АС.

По его словам, они взяли на себя такую миссию, потому что как африканцы "являются свидетелями многих конфликтов". "И именно с помощью диалога и переговоров мы можем решить эту проблему. Мы хотели бы поделиться нашим опытом с вами для того, чтобы найти позитивный выход из этого кризиса. Посредничество Африки будет посредничеством во имя мира", - заверил Ассумани.

"Мы, главы государств Африки и представители Африканского континента, надеемся, что вы пойдете по мирному пути, и мы готовы поддерживать те ваши усилия, которые вы будете предпринимать в этой связи", - подытожил он.

В африканскую делегацию, помимо Ассумани, входят президенты Замбии Хакаинде Хичилема, Сенегала Маки Саль и ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.