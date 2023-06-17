Президент Сенегала считает важным сохранять возможности для диалога по Украине

Маки Саль заявил, что Африка желает мира между Россией и Украиной на основе диалога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Страны Африки хотели бы достижения мира между Россией и Украиной, эту цель возможно достичь на основе диалога и компромисса. Об этом в субботу заявил президент Сенегала Маки Саль в начале переговоров миротворческой миссии стран Африки с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"Мы констатируем, что, несмотря на ситуацию на земле, в военном плане, важно сохранять возможности для диалога, для дискуссий, для того, чтобы хотя бы гуманитарные вопросы стали нашим приоритетом, чтобы все остальные вопросы в рамках примирения могли быть обсуждены. <...> Африка желает мира между Россией и Украиной. Мы убеждены, что этот мир возможен с помощью диалога и компромисса", - отметил Саль.

"Мы хотим решить гуманитарные проблемы и установить условия, которые будут необходимы для восстановления доверия и диалога между участницами этого конфликта. Вчера мы были в Киеве и передали это послание, рассказали о наших добрых услугах и также выслушали президента [Украины Владимира] Зеленского. Я отметил, что диалог - это не исключенная опция, хотя были названы условия. Среди них - соблюдение Устава ООН. Я убежден, что Россия, которая является основателем этой организации, а также постоянным членом Совета Безопасности ООН также соблюдает этот устав", - сказал глава Сенегала.

Саль также призвал к укреплению гуманитарных усилий, в том числе обменов военнопленными и решению вопросов, касающихся гражданских лиц.