Президент ЮАР заявил о желании Африки быть посредником в поиске мира между РФ и Украиной

Сирил Рамапоса заявил, что мирная инициатива стран Африки не должна входить в противоречие с другими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Африка хочет стать посредником в поиске мира между РФ и Украиной и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Об этом заявил в субботу президент ЮАР Сирил Рамапоса в начале переговоров миротворческой миссии стран Африки с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По его словам, мирная инициатива стран Африки не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.

Он также заявил, что настало время завершить конфликт на Украине. "Этот конфликт несет в мир дестабилизацию", - подчеркнул Рамапоса.