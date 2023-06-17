17 июня, 16:36

В Хмельницкой области верующие УПЦ не дали сторонникам из ПЦУ захватить собор

Захватчики покинули территорию храма

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) дали отпор сторонникам раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), отбив попытку захвата собора иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина" в городе Нетешин Хмельницкой области на западе Украины.

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Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Группа сторонников ПЦУ пришла в собор в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина" города Нетишин Шепетовской епархии и потребовала у духовенства и прихожан храма выйти из Украинской православной церкви. Чтобы защитить свою святыню от захвата, в собор пришли православные верующие, помолившись, вышли к группе провокаторов. Выслушав требования сторонников ПЦУ, настоятель собора протоиерей Виктор Тишкун дал исчерпывающие ответы на все провокационные вопросы лиц, не принадлежащих к религиозной общине храма", - говорится в сообщении на сайте канонической церкви. Уточняется, что захватчики, увидев решимость верующих УПЦ, покинули территорию храма. 

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