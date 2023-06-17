17 июня, 17:49
Кризис в Сирии

СМИ: ЕС не позвал Сирию на конференцию в Брюсселе из-за страха перед правдой

Агентство SANA отметило, что на мероприятии сирийскую сторону представляли лишь угодные ЕС группировки, связанные с "Исламским государством" и "Джебхат-ан-Нусрой"

ТАСС, 17 июня. Европейский союз не допустил участия Сирии в прошедшей в Брюсселе донорской конференции для сирийских беженцев из-за страха перед раскрытием правды о том, что сирийский народ терпит лишения из-за "аморальных и бесчеловечных" принудительных мер ЕС. Об этом в субботу сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в МИД республики.

По его словам, на мероприятии сирийскую сторону представляли лишь угодные ЕС группировки, связанные с "Исламским государством" и "Джебхат-ан-Нусрой" (обе организации запрещены в РФ) и выступающие против воли и интересов сирийского народа.

Он также отметил, что отказ Брюсселя от переговоров не помешает Сирии восстанавливаться и преодолевать последствия экономических ограничений, так как с ней готовы работать многие дружественные государства в арабском мире и за его пределами.

Международная донорская конференция для помощи сирийским беженцам прошла в четверг в Брюсселе в седьмой раз. Как сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в этом году представители 57 стран и 30 международных организаций приехали на мероприятие. В ходе мероприятия он подчеркнул, что Евросоюз не собирается устанавливать дипломатические отношения с властями Сирии и снимать введенные против Дамаска санкции. 

Теги:
СирияКризис в Сирии
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