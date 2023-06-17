В Риме прошла первая массовая антиправительственная манифестация с призывом к миру

Ее организатором стал бывший премьер-министр и лидер оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте

РИМ, 17 июня. /ТАСС/. Первая крупная антиправительственная манифестация прошла в субботу в Риме. Ее организатором стал бывший премьер-министр и лидер оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте, который призвал к началу мирных переговоров по Украине.

Шествие началось на площади Республики и завершилось на проспекте Императорских форумов. По данным организаторов, в акции приняли участие до 20 тыс. человек. К ней присоединилась лидер другой оппозиционной партии - Демократической - Элли Шлейн, несмотря на то, что у двух партий сохраняются серьезные разногласия, которые часто не позволяют создавать предвыборные альянсы.

"Мы представляем голоса самых бесправных. Это правительство отказалось от всех своих обещаний", - сказал Конте, выступая перед собравшимися. "Мы не намерены отказываться и отступаться от мирных переговоров - это единственный выход", - добавил экс-премьер.

С трибуны, установленной в центре Рима, режиссер и драматург, философ Мони Овадия обвинил "в систематическом вранье" НАТО и США, которые стремятся "утвердить свое мировое превосходство" и "развязывают войны". "Эта война готовилась много лет, она началась с расширения НАТО, которая дала обещание Михаилу Горбачеву не расширяться. <...> Европа не союзница НАТО, но во служении у США", - сказал Овадия, призвав начать переговоры о мире "без каких-либо предварительных условий".

Собравшиеся скандировали "Италия", "Конте", несли флаги республики, партии, регионов, откуда специально приехали в Рим, а также флаги с надписями "мир". Многие принесли плакаты, надписи на которых гласят: "Минимальная зарплата - порядочность, деньги на оружие - непорядочность". Пришедшее в октябре прошлого года к власти правоцентристское правительство фактически отменило главную социальную меру - пособие по безработице ("доход по гражданству"), принятую правительством Конте. Главная претензия "пятизвездных" в том, что нынешнее правительство, по их утверждению, не способствует укреплению рынка труда и улучшению условий трудящихся, не заботится о социальной безопасности населения.

Среди поддержавших манифестацию были представители организации экоактивистов "Последнее поколение". В заключение на трибуну вышел основатель "Движения "5 звезд" - бывший комик Беппе Грилло. Для него это стало первым публичным участием в политической акции созданной им партии за последние несколько лет. В целом в выступлениях звучали все те темы, критика и вызовы, с которыми "Движение" вышло на политическую сцену Италии почти 15 лет назад.