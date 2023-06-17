Премьер Египта заявил, что африканские страны продолжат миссию по конфликту на Украине

Мустафа Мадбули считает, что прекращение огня между Украиной и Россией положит путь к началу серьезных переговоров между сторонами

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Африканские страны продолжат свою посредническую миссию по урегулированию конфликта между Украиной и Россией для достижения мира между сторонами, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули на встрече представителей семи африканских государств с президентом России Владимиром Путиным. Они прибыли в Санкт-Петербург, чтобы обсудить возможные пути урегулирования ситуации на Украине.

"Мы (представители африканских государств - прим. ТАСС) продолжим наши усилия для достижения конечной цели нашего искреннего стремления - установления мира между сторонами конфликта", - сказал Мадбули, слова которого привел египетский телеканал Extranews.

Египетский премьер добавил, что усилия представителей африканских стран "направлены на достижение всеобъемлющего и устойчивого урегулирования, которое может быть достигнуто только если слушать голос разума и отказаться от дальнейшего использования языка силы".

По мнению Мадбули, "продолжающийся конфликт между Украиной и Россией должен быть остановлен путем немедленного прекращения огня, что проложит путь к началу серьезных переговоров между сторонами". При этом он указал, что "кризис между Украиной и РФ имеет очень серьезные последствия для многих народов и их продовольственной безопасности".

В состав делегации Африки, накануне посетившей Киев, помимо Мадбули, вошли президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент ЮАР Сирил Рамапоса, президент Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.