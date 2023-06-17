Киев надеется обменять участников батальона "Азов", которых судят в России

В Южном окружном военном суде в Ростове ранее начался процесс по делу членов националистического батальона

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Украина будет добиваться обмена 22 участников националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которых судят за попытку насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в ДНР. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

"Безусловно, эти люди будут находиться в обменном фонде. Мы будем пробовать их обменять так же, как и других наших пленных", - сказал он в эфире телеканала "Рада", комментируя суд над членами "Азова" в Ростове.

14 июня в Южном окружном военном суде в Ростове начался процесс по делу членов батальона "Азов". Изначально фигурантами обвинения были 24 человека, но двое из них были обменяны. На скамье подсудимых находятся в том числе восемь женщин, которые работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе поварами.

Кроме того, в числе подсудимых участники "Азова", которые весной 2022 года собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и РФ, передавали ее для обстрелов, а также стреляли из автомата АК-74М по позициям союзных сил ДНР и России. Часть из них готовились к насильственному захвату новых неподконтрольных им территорий ДНР, контролировали блокпосты, охраняли и обороняли военный городок, а также оккупированные территории ДНР. Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий вблизи металлургического комбината.

Согласно данным прокуратуры ДНР, которая занималась расследованием уголовных дел (на тот момент орган объединял в себе функции СК и прокуратуры), каждый из 24 участников нацбатальона обвинялся в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР, 7 были также предъявлены обвинения в организации деятельности "Азова", еще 17 - в участии в деятельности "Азова".