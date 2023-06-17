Байден считает, что Киев сможет выполнить условия для вступления в НАТО

По словам президента США, Украины не сможет вступить в Североатлантический альянс без соответствия стандартам

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Украины не сможет вступить в Североатлантический альянс без соответствия стандартам НАТО, однако в конечном счете Киев сможет выполнить необходимые для этого условия. Такое мнение президент США Джо Байден выразил в субботу, беседуя с журналистами из пресс-пула Белого дома.

"Есть целый ряд [вопросов]: в безопасности ли их система? Не коррумпирована ли она? Отвечает ли она всем тем стандартам, которым соответствуют страны - члены НАТО", - сказал американский лидер.

"Думаю, они сделают это. Думаю, они могут. Но это не происходит автоматически", - подытожил президент. Он отметил, что Вашингтон не намерен содействовать упрощенному вступлению Украины в НАТО.

В четверг портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил ранее на этой неделе в Вашингтоне Байдену признать, что Украина достигла прогресса на пути в альянс и нет необходимости в поэтапной реализации Плана действий по членству в НАТО, в отличие от ситуаций с другими восточноевропейскими странами, присоединившимися в прошлом к блоку. По информации издания, президент Соединенных Штатов поддержал инициативу Столтенберга.