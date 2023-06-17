В Румынии в преддверии выборов создают полюс правых политических сил

СМИ ранее сообщали о переговорах между правоцентристскими партиями "Народное движение", "Правая сила" и "Союз за спасение Румынии" по созданию оппозиционного правого политического полюса

БУХАРЕСТ, 17 июня. /ТАСС/. Участники прошедшего в субботу в Бухаресте съезда парламентской партии "Союз за спасение Румынии" (ССР) поручили ее лидеру Кэтэлину Друлэ сформировать в Румынии в преддверии выборов 2024 года "полюс правых сил". Об этом сообщило агентство Agerpress.

На съезде Друлэ представил стратегию по успеху партии на предстоящих парламентских выборах и десять принципов, которые будут положены в основу ее программы правления. Делегаты высказались за то, чтобы программа была принята "в процессе широкой консультации с населением" и "в соответствии с принципами современного либерализма".

СМИ ранее сообщали о переговорах между правоцентристскими партиями "Народное движение", "Правая сила" и "Союз за спасение Румынии" по созданию оппозиционного правого политического полюса, который противостоял бы нынешней правящей коалиции.

Эксперты не исключают, что к полюсу присоединится и Демократический союз венгров Румынии, который недавно вышел из правящей коалиции, состоящей теперь только из правоцентристской Национал-либеральной партии и левоцентристской Социал-демократической партии.

ССР располагает в парламенте 65 сенаторами и депутатами из общего количества 465 парламентариев. В период 2020-2021 годы ССР входил в правящую коалицию.

В будущем году в Румынии пройдут европарламентские, местные, парламентские и президентские выборы.