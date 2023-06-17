Глава МИД Саудовской Аравии провел переговоры с президентом Ирана

Как отмечается в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, стороны рассмотрели "перспективы развития отношений между странами, а также ключевые аспекты международной и региональной повестки дня"

ДУБАЙ, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, который находится с официальным визитом в Тегеране, провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Как отмечается в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства, распространенном по итогам встречи, стороны рассмотрели "перспективы развития отношений между странами, а также ключевые аспекты международной и региональной повестки дня".

В субботу саудовский министр также провел рабочую встречу со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. По ее итогам он заявил, что Саудовская Аравия и Иран должны подготовить совместные меры обеспечения безопасности региона, в том числе по предотвращению распространения оружия массового уничтожения.

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. 6 июня посольство Ирана в Эр-Рияде возобновило работу - спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.