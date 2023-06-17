Telegraph: Франция выступает против назначения министра обороны Британии генсеком НАТО

По данным газеты, в Париже хотят, чтобы будущий генсек альянса был из ЕС

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Франция выступает против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост будущего генерального секретаря НАТО по причине того, что Соединенное Королевство покинуло Евросоюз. Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

"Он не из государства - члена ЕС. Многие страны, особенно Франция, настаивают на том, чтобы будущий генеральный секретарь был из страны ЕС", - приводит издание слова источника. По информации издания, в Париже хотят, чтобы будущий генсек НАТО был из ЕС, так как считают, что это сделало бы военный блок менее зависимым от США в вопросах обеспечения собственной безопасности.

Как говорится в статье, Францию в этом вопросе поддерживают Германия и большинство из 22 стран ЕС, также входящих в НАТО. Согласны видеть Уоллеса будущим генсеком альянса вместо норвежца Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают осенью, Нидерланды и Польша.

Как подчеркивает The Daily Telegraph, Уоллес считался сильным кандидатом, благодаря однозначной и активной позиции Великобритании по поводу конфликта на Украине. Однако противодействие Франции, говорится в статье, может поставить крест на этих надеждах.

Самым же сильным кандидатом на смену Столтенбергу издание называет премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Однако, пишет The Daily Telegraph, этот выбор не поддерживает Франция, которая не хочет, чтобы третий генсек подряд представлял страны севера Европы. До Столтенберга, который занял нынешний пост в 2014 году, в течение пяти лет альянс возглавлял Андерс Фог Расмуссен из Дании.

14 июня газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что страны - члены НАТО склоняются к варианту с продлением срока полномочий Столтенберга из-за возникших трудностей при согласовании кандидатуры его преемника. Как отметила газета, вариант с продлением полномочий нынешнего генсека альянса возник вследствие того, что два основных кандидата на должность нового руководителя военного блока - Фредериксен и Уоллес - не смогли заручиться единогласной поддержкой среди участников объединения. По информации издания, ряд стран альянса выступает за то, чтобы впервые назначить женщину на пост генсека НАТО, в то время как другие хотели бы видеть представителя Восточной Европы во главе альянса.