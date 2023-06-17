Трехдневное перемирие в Судане вступит в силу 18 июня

Саудовские и американские посредники предупредили, что в случае нарушения объявленного перемирия "дальнейшие консультации с представителями суданской армии и спецназа, проходящие в саудовской Джидде, будут отложены"

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Режим прекращения огня между суданской армией и силами быстрого реагирования (спецназ) должен вступить в силу 18 июня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, приводя выдержки из совместного заявления Саудовской Аравии и США, которые выступают посредниками между противоборствующими сторонами.

В совместном заявлении указывается, что стороны вооруженного конфликта "пришли к согласию о перемирии сроком на 72 часа начиная с воскресенья". Режим прекращения огня вступит в силу в 06:00 по времени столицы Судана Хартума (07:00 по московскому времени). В нем указывается, что обе стороны "согласились соблюдать гуманитарное перемирие, которое позволит доставлять помощь нуждающимся в ней во все районы страны". На время перемирия армия и спецназ договорились "не применять авиацию, в том числе беспилотники, и прекратить обстрелы артиллерией". Стороны также обязались отказаться от "передислокации своих сил и взаимных атак".

Саудовские и американские посредники предупредили, что в случае нарушения объявленного перемирия "дальнейшие консультации с представителями суданской армии и спецназа, проходящие в саудовской Джидде, будут отложены".

Ранее в субботу телеканал Sky News Arabia передал, что противоборствующие стороны суданского конфликта намерены объявить перемирие на время мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который в 2023 году начнется 28 июня и продлится пять дней. Как информировал телеканал, армия и спецназ готовы к "трехдневному перемирию, которое должно вступить в силу в ближайшее время". За ним должно последовать объявление о пятидневном перемирии в дни Ид аль-Адха.

С начала конфликта в стране суданская армия и спецназ более десятка раз объявляли о перемирии на различные сроки. До сих пор ни одно из них соблюдено не было.