Абашидзе заявил, что формат переговоров с Карасиным уже принес результаты для Грузии

Спецпредставитель премьер-министра Грузии сообщил, что встречи в Праге с главой комитета Совета Федерации по международным делам не проводились ни в 2023 году, ни в 2022, и можно сказать, что "режим этих встреч поставлен на паузу"

ТБИЛИСИ, 17 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе считает, что формат грузино-российских переговоров между ним и главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным уже принес результаты.

"Этот формат сделал свое дело. После возобновления торговых отношений мы экспортировали в России продукцию на $5 млрд, освободили граждан Грузии, которые там были задержаны по подозрению в шпионаже. Очень серьезные шаги были предприняты с этой точки зрения", - отметил он в эфире телеканала IMEDI.

По словам Абашидзе, встречи в Праге с Карасиным не проводились ни в 2023 году, ни в 2022, и можно сказать, что "режим этих встреч поставлен на паузу". В дальнейшем, как отметил он, будет видно, какие еще результаты может принести такой формат грузино-российских переговоров.

В апреле 2022 года Абашидзе сообщал, что сроки проведения очередного раунда переговоров с Карасиным зависят от развития ситуации на Украине. Позднее он также отмечал, что пока не подходящее время для возобновления очных встреч в пражском формате.

В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой. Прямой диалог между Грузией и Россией шел только в формате Абашидзе - Карасин.