Во Франции 12 жандармов пострадали в ходе акции против железной дороги Лион - Турин

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен напомнил, что демонстрация была запрещена префектом департамента Савойя, в частности, из-за опасности маршрута вдоль загородных автострад

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Двенадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе столкновений с участниками акции протеста против строительства высокоскоростной железной дороги Лион - Турин на востоке Франции. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Спасибо 2 тыс. полицейских и жандармов, которые были мобилизованы сегодня для обеспечения порядка, - написал он в Twitter. - Выражаю поддержку 12 пострадавшим жандармам".

Он напомнил, что демонстрация была запрещена префектом департамента Савойя ввиду опасности маршрута вдоль загородных автострад и "высокого риска нарушения общественного порядка". По его словам, французская полиция отправила обратно в Италию 96 иностранцев, которые состояли на учете у спецслужб и хотели присоединиться к демонстрации. В ходе проверок перед началом манифестации изъято более 400 опасных объектов, уточнил он.

Ранее префект департамента Савойя Франсуа Равье сообщил, что среди демонстрантов было примерно 300 агрессивно настроенных граждан. Они бросали в стражей порядка камни и бутылки. Префект уточнил, что среди манифестантов в ходе столкновений один человек получил легкие травмы. В то же время, по данным СМИ, сами участники шествия заявляют о 20 пострадавших со своей стороны.

По данным властей, в акции протеста приняли участие более 3 тыс. человек, организаторы утверждают, что речь идет о 4 тыс. демонстрантов. Они собрались в коммуне Ла-Шапель, откуда колонной направились в сторону коммуны Сен-Жан-де-Морьен. К акции присоединились несколько депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от партий "Европа - экология - "зеленые" и "Неподчинившаяся Франция".

Строительство участка железной дороги

Экологи и представители левых движений протестуют против строительства участка высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином. Он пройдет через туннель под Альпами протяженностью более 57 км (сейчас прокопано 39 км), общая же длина маршрута должна составить 270 км (30% на территории Италии и 70% на территории Франции). В 2002 году проект оценивался в €12 млрд, тогда как в 2012 году - уже в €26 млрд.

Ассоциации, выступающие за защиту окружающей среды, оспаривали проект с момента его запуска в 1992 году, особенно в Италии в 2000-х годах Во Франции многие экоактивисты, а также нынешние мэры Лиона и Гренобля критикуют воздействие строительных работ на экологию региона, в частности на водные ресурсы. По их данным, рытье туннелей уже привело к иссяканию нескольких подземных источников.

На фоне этих протестов, а также неясности планов по строительству с французской стороны вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью газете Le Figaro в мае заявил о необходимости довести проект до конца. По его словам, сокращение финансирования или отказ от реализации проекта стал бы признаком неуважения к Италии, а также к Еврокомиссии, которая выделила сотни миллионов евро на средиземноморский железнодорожный коридор.