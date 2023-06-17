Президент Чехии посетит США и примет участие в заседании ГА ООН

Советник главы государства Петр Коларж уточнил, что визит запланирован на сентябрь

ПРАГА, 17 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел в сентябре посетит с визитом США, где примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил в субботу в интервью газете Pravo советник главы государства Петр Коларж.

"Визит президента в Соединенные Штаты планируется на сентябрь [для участия] в [заседании] ГА ООН", - сказал Коларж. О других подробностях он не проинформировал. Между тем чешские СМИ не исключают, что Павел получит приглашение в Белый дом и проведет переговоры с главой американской администрации Джо Байденом.

В прошлом в работе недели высокого уровня ГА ООН принимали участие предшественники Павела - Вацлав Гавел, Вацлав Клаус и Милош Земан. Последним побывавшем в Белом доме чешским руководителем стал экс-премьер республики Андрей Бабиш. В марте 2019 года его принял там бывший президент США Дональд Трамп.