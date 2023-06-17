СМИ: посольство Саудовской Аравии в Тегеране возобновит работу после 28 июня

По данным телеканала Al Arabiya, договоренность об этом была достигнута на встрече саудовского министра иностранных дел принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна

ДУБАЙ, 17 июня. /ТАСС/. Посольство Саудовской Аравии в Тегеране возобновит работу после праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-Байрам у тюркских народов), который в этом году начнется 28 июня и продлится пять дней. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya.

Соответствующая договоренность, как отмечает телеканал, была достигнута в ходе встречи министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна в Тегеране.

Принц Фейсал 17 июня прибыл с официальным визитом в Тегеран, где провел переговоры с Абдоллахияном, а также встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Изначально предполагалось, что официальная церемония открытия посольства Саудовской Аравии в Тегеране состоится во время визита министра.

Тегеран и Эр-Рияд 10 марта договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. Посольство Ирана в Эр-Рияде 6 июня возобновило работу - спустя семь лет после разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.