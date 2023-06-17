Глава МАГАТЭ выразил озабоченность ростом военной активности около ЗАЭС

Рафаэль Гросси заявил, что возможность того, что атомная электростанция подвергнется удару, "очень реальна"

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Военная активность в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) усиливается, существует угроза удара по электростанции. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в субботу в эфире телеканала Эль-се-и.

"Военная активность вблизи электростанции возрастает. Мы никогда не теряем бдительности, возможность, что АЭС подвергнется удару, очень реальна", - сказал он.

Глава МАГАТЭ заверил, что "делает все, чтобы избежать чрезвычайной ситуации", отметив, что подрыв дамбы Каховской ГЭС не добавляет уверенности в будущем Запорожской АЭС. "Нет причин для паники, но ситуация очень неустойчивая. И она становится еще более неустойчивой", - предупредил Гросси. Он добавил, что прикладывает все усилия, чтобы "сохранить воду для охлаждения станции".

В четверг гендиректор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС во время ротации наблюдателей от международной организации. Ему были продемонстрированы брызгальные бассейны, пруд-охладитель, состояние задвижек (шандор), а также последствия обстрелов территории станции со стороны ВСУ, в том числе на территории Запорожской теплоэлектростанции, являющейся интегрированной частью АЭС.

В ходе пресс-конференции по итогам визита Гросси заявил, что основной целью миссии было оценить ситуацию после разрушения Каховской ГЭС и то, как это повлияло на работу ЗАЭС. Глава МАГАТЭ отметил, что руководство Запорожской АЭС приняло в новых условиях необходимые меры для стабилизации ситуации на станции. Он также отметил, что миссия инспекторов МАГАТЭ продолжит работать на станции.