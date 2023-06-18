Президента Франции освистали во время встречи с игроками на "Стад де Франс"

Инцидент случился, когда Эмманюэль Макрон вышел на поле, чтобы поприветствовать игроков перед началом финального матча чемпионата страны по регби между "Тулузой" и "Ла-Рошель"

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Болельщики освистали президента Франции Эмманюэля Макрона на стадионе "Стад де Франс". Об этом сообщает в субботу агентство France-Presse.

Инцидент произошел примерно в 21:00 по местному времени (22:00 мск), когда Макрон вышел на поле, чтобы лично поприветствовать игроков перед началом финального матча чемпионата Франции по регби между "Тулузой" и "Ла-Рошель". Вместе с ним на поле вышли председатель Национальной лиги регби Рене Бускатель и председатель Французской федерации регби Флориан Грилль.

Отмечается, что в этот момент на экранах стадиона показывали не президента, а отрывки из старых матчей. Тем не менее, когда глава государства вышел на газон, с трибун начали раздаваться свист и выкрики.

Как напоминает агентство, главу государства ранее уже освистывали на этом стадионе во время финальной игры кубка Франции по футболу между "Тулузой" и "Нантом" 29 апреля. Тогда, впрочем, он не выходил на поле, чтобы вручить кубок победителям из "Тулузы", а лишь поздравил игроков на выходе из раздевалки. За пару недель до этого, 17 апреля, президент анонсировал разработку плана "100 дней успокоения", призванного консолидировать работу правительства и президентской парламентской фракции после принятия пенсионной реформы, спровоцировавшей протесты по всей стране.