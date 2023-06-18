Великобритания выделит $32 млн на укрепление кибербезопасности на Украине

Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру, сказано в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании в ближайшие два года выделит до £25 млн ($32 млн) на укрепление кибербезопасности на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу вечером канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны, что позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них", - утверждается в документе.

"Украинская киберпрограмма" (Ukraine Cyber Programme, UCP) - британский проект, о начале осуществления которого Соединенное Королевство объявило в прошлом году, выделив £6,35 млн ($8,14 млн) на меры, позволяющие повысить готовность украинского правительства к масштабным кибератакам. Второй этап финансирования предусматривает выделение £16 млн Великобританией и £9 млн другими западными союзниками Киева.

Глава британского правительства, слова которого приводятся в документе, утверждает, что Россия "предпринимает попытки атаковать украинскую киберинфраструктуру, которая выполняет жизненно важные функции - от осуществления банковских операций до энергоснабжения". "Выделить дополнительные средства крайне важно, чтобы положить конец этим нападениям, укрепить украинскую кибероборону и повысить способность страны обнаруживать и обезвреживать используемое против нее вредоносное программное обеспечение", - подчеркнул Сунак.

21 июня в Лондоне откроется двухдневная международная Конференция по восстановлению Украины, участие в работе которой примет госсекретарь США Энтони Блинкен. Полный состав участников конференции пока не объявлен, однако в прошлогодней конференции в Лугано участвовали лидеры более 40 стран и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В МИД королевства в мае сообщили, что в этом году состав участников будет более широким, в Лондон приглашены в том числе представители Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки.

Как подчеркнули в канцелярии премьер-министра, в ходе конференции Сунак призовет бизнес "присоединиться к контрнаступлению, направленному против России, поддержав Украину инвестициями".