Politico: комитет Палаты представителей хочет сократить расходы Пентагона на закупку ракет

По информации газеты, средства предлагают перенаправить на сферы военной подготовки и технического обслуживания, а также на разработки по внедрению новых технологий и вооружений

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Республиканцы из комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США хотят сократить более чем на $2,5 млрд расходы Пентагона на закупку ракет в 2024 финансовом году (начинается 1 октября). Об этом в субботу сообщила газета Politico, в доступе которой оказалась черновая версия доклада законодателей. Конгрессмены планируют опубликовать его на следующей неделе.

Согласно документу, члены комитета предлагают урезать расходы Министерства обороны в графе, которая касается закупки ракет. Средства предлагается перенаправить на сферы военной подготовки и технического обслуживания, а также на разработки Пентагона по внедрению новых технологий и вооружений.

"Комитет прежде всего обеспокоен тем, что Министерство [обороны] не может предоставить реалистичную оценку затрат и обращается к многолетним контрактам на закупки без четкого понимания стоимости единицы продукции и мощностей производства каждой из программ", - приводит газета выдержки из доклада. Как отмечает Politico, такая позиция конгрессменов становится существенным препятствием для "амбициозной цели Пентагона по наращиванию производства ракет, чтобы вооружить Украину, одновременно готовясь к потенциальному конфликту с Китаем".

Отмечается, что такие меры "наносят удар по одной из основных составляющих" планов президента США Джо Байдена в области обороны. Как указывает газета, "оружие на миллиардные суммы хлынуло на Украину", вынудив военных планировщиков пересмотреть порядок закупок боеприпасов, "чтобы подготовиться к новому конфликту". В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние контракты по приобретению боеприпасов, чтобы "запустить производство на полную мощность".

Politico пишет, что намерения комитета по ассигнованиям Палаты представителей, вероятно, войдут в конфликт с позициями других комитетов в нижней и верхней палатах Конгресса, так как многие законодатели занимают "все более ястребиную позицию" по отношению к Китаю и считают, что Соединенным Штатам необходимо производить достаточно вооружений, чтобы быть готовыми к возможному конфликту.