Блинкен прибыл с визитом в Пекин

Портал The Paper передает, что визит госсекретаря США продлится два дня

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье утром прибыл в Пекин. Об этом сообщил информационный портал The Paper.

Как отмечается в сообщении, визит американского дипломата продлится два дня. Уточняется, что это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года. Ожидается, что в ближайшие часы Блинкен встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Портал опубликовал фото, на котором Блинкен выходит из самолета.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации".