Страны G7 подтвердили важность восстановления транспортной инфраструктуры Украины

Министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто отметил, что государства договорились рассмотреть возможность создания рабочей группы, которая будет координировать выработку мер по укреплению глобальных цепочек поставок в области транспорта

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Министры по вопросам транспорта стран Группы семи (G7) в ходе прошедших с 16 по 18 июня переговоров в городе Сима на западе Японии подтвердили значимость восстановления транспортной инфраструктуры Украины. Об этом заявил в воскресенье на итоговой пресс-конференции японский министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцуо Сайто.

"Мы подтвердили важность процесса восстановления транспортной инфраструктуры Украины ради обеспечения ее надежности и устойчивого развития, - подчеркнул глава ведомства. - Мы также условились рассмотреть возможность создания рабочей группы, которая будет координировать выработку мер по укреплению глобальных цепочек поставок в области транспорта".

По словам Сайто, участники встречи договорились обмениваться опытом и ведущими практиками для развития доступности транспорта и достижения сокращения парниковых выбросов. Кроме того, они отметили важность снижения воздействия транспортных средств на окружающую среду.

Лидеры G7 ранее в совместном документе, принятом по итогам состоявшегося в мае саммита в Хиросиме, заявили о возможности достичь коллективного сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу от транспортных средств в странах Группы семи к 2035 году или ранее по сравнению с уровнем 2000 года как минимум на 50% в качестве промежуточного этапа.