OneWeb к концу года обеспечит Тайвань спутниковым интернетом на случай войны

Глава тайваньского ведомства по цифровизации Одри Тан рассказала, что сейчас группировка низкоорбитальных спутников компании обеспечивает доступ к интернету только на севере острова

ГОНКОНГ, 18 июня. /ТАСС/. Британская телекоммуникационная компания OneWeb к концу года обеспечит всю территорию Тайваня спутниковой интернет-связью на случай войны в проливе. Об этом заявила находящаяся в Великобритании с визитом глава тайваньского ведомства по цифровизации Одри Тан (китайское имя - Тан Фэн).

Как рассказала она в интервью Центральному информационному агентству Тайваня, опубликованном в ночь на воскресенье, в настоящее время группировка низкоорбитальных спутников OneWeb обеспечивает доступ к интернету только на севере острова.

По словам главы ведомства, в ходе визита в Лондон она посетила штаб-квартиру компании. Руководство поставщика интернет-связи заверило ее, что OneWeb "более чем желает" принимать участие в проекте властей Тайваня по обеспечению работоспособности инфраструктуры на острове в случае войны или возникновения чрезвычайных ситуаций.

В рамках этого проекта правительство Тайваня планирует установить на территории острова более 700 наземных терминалов спутниковой связи для тестирования технологии. Как указала Одри Тан, участие OneWeb в этом проекте будет иметь важное значение, так как это будет означать поддержку со стороны правительства Великобритании, которое является одним из ключевых инвесторов этого оператора связи.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb, группировка которой сейчас состоит из более 630 спутников, предназначены для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом. В июле OneWeb и французский оператор спутниковой связи Eutelsat заключили меморандум о слиянии. Ожидается, что сделка будет одобрена регуляторами в первой половине текущего года.

Власти Тайваня также рассматривают возможность выведения на орбиту собственной группировки низкоорбитальных спутников связи. По предварительным расчетам, для обеспечения круглосуточной и стабильной интернет-связи острову необходимо запустить около 120 спутниковых аппаратов.