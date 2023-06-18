СМИ: группа конгрессменов США призвала Блинкена на пути из Пекина посетить Тайвань

Как сообщило Центральное информационное агентство острова, конгрессмены считают, что такой визит позволит дать ответ на "широко освещаемые задержки в поставках США систем вооружений Тайваню"

ГОНКОНГ, 18 июня. /ТАСС/. Семь членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии призвали госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Тайвань после поездки в Пекин. Об этом в воскресенье сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, в своем письменном обращении они указали, что такой визит позволит дать ответ на "широко освещаемые задержки в поставках США систем вооружений Тайваню", общий объем которых оценивается в порядка $20 млрд.

"В конце концов, может быть, самым важным станет направление ясного сигнала о том, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая на то, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще", - приводит агентство выдержки из этого обращения.

Подписи под документом поставили конгрессмены Том Тиффани, Скот Пэрри, Нэнси Мэйс, Байрон Доналдс, Дэн Крэншоу, Энди Оглс и Ирл Картер.

Программа визита

Блинкен в воскресенье утром прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Ожидается, что в ближайшие часы он проведет переговоры с главой МИД КНР Цинь Ганом. Как заявили в Госдепартаменте, Блинкен в ходе визита в Китай планирует обсудить создание и восстановление открытых каналов связи, налаживание сотрудничества между Вашингтоном и Пекином по таким глобальным вызовам, как изменение климата и обеспечение макроэкономической стабильности. Кроме того, он планирует обсудить в Пекине Россию и ее специальную военную операцию на Украине. Это первый визит госсекретаря США в Китай с 2018 года.

Первоначально поездка Блинкена в КНР была запланирована на февраль, однако она не состоялась из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался в разведывательных целях для "сбора важной информации".

По завершении визита в Китай Блинкен вылетит в Великобританию. В Лондоне шеф американской дипломатии примет участие во второй конференции по восстановлению Украины, которая откроется 21 июня и продлится два дня. Состав ее участников пока публично не оглашался,

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.