18 июня, 05:48

СМИ: самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Польши в Преторию

Он так и не получил разрешения продолжить путь в Россию

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Чартерный самолет южноафриканской авиакомпании South African Airways, на котором в Санкт-Петербург направлялись передовая группа службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы и журналисты президентского пула, вылетел в воскресенье из Варшавы в Преторию. Самолет с четверга простоял в аэропорту, так и не получив разрешения продолжить путь в Россию. Об этом сообщил находящийся на борту журналист южноафриканского портала News 24 Питер ду Тойт.

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Ду Тойт указал, что охрана и журналисты должны были добраться до Киева перед визитом туда Рамапосы и его коллег, но оказались заблокированными в аэропорту Варшавы. Сначала они почти 30 часов провели в самолете, а затем их доставили в гостиницу. Польские власти не дали им продолжить поездку, сославшись на отсутствие необходимых разрешений на оружие у сотрудников службы безопасности президента ЮАР.

Миротворческая миссия стран Африки по поискам урегулирования украинского кризиса, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, накануне провела в Санкт-Петербурге переговоры с президентом России Владимиром Путиным в нескольких форматах. Были обсуждены все основные аспекты украинского кризиса. На встрече с Рамапосой Путин предложил обсудить двусторонние отношения и взаимодействие в международных организациях, включая БРИКС. 

Теги:
ЮАРУкраинаПольшаРамапоса, Сирил
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